Tibits: Ein Textroboter kocht kein vegetarisches Gericht

Die Welt steckt mitten in einer neuerlichen technischen Revolution. Künstliche Intelligenz ist überall auf dem Vormarsch. Viele Jobs wird es in der heutigen Form schon bald nicht mehr geben. Viele, aber nicht alle: Tibits setzt auch in Zukunft auf emotionale Intelligenz, schreibt die Agentur Schroten zu ihrer aktuellen Employer-Brand-Kampagne für das vegan-vegetarische Restaurant.



Bei Tibits stehen Menschen an den Kochtöpfen

Ein Textroboter kann zwar eine Stellenanzeige oder sogar ein Gedicht oder einen Liebesbrief schreiben –einen schmackhaften arabischen Schmortopf mit Tofu zubereiten, mit Leidenschaft neue Rezepte entwickeln oder die Gäste mit einem Lächeln bedienen, das können nur Menschen.

«Uns ist es wichtig, mit dieser Kampagne eine Lanze für die gesamte Gastrobranche zu brechen», betont Amar Abbas, Leiter Marketing von Tibits. «Nach den schwierigen Zeiten aufgrund der Pandemie, wollen wir die Werte, die wir und der gesamte Wirtschaftszweig verkörpern, wieder in Erinnerung rufen. Was wäre die Gastronomie ohne echte Menschen mit echter Leidenschaft?»



Dies dramatisiert die Kampagne des vegan-vegetarischen Restaurants tibits, kreiert von der Zürcher Agentur Schroten in enger Zusammenarbeit mit Studio Wurst. Die drei Audiospots und vier verschiedenen Online- und Plakatsujets zeigen auf humorvolle Art und Weise die Grenzen der künstlichen Intelligenz auf. Denn im Gegensatz zu Tibits, interessiert sich künstliche Intelligenz nicht die Bohne für Lebewesen.



Die Audiospots sind ab dem 12. Juni auf den Sendern von Radio Energy sowie auf Social Media zu hören.



Audiospot «Gedicht»

Audiospot «Liebeserklärung»

Audiospot «Jobangebot»

Verantwortlich bei tibits: Amar Abbas (Leiter Marketing, Mitglied der Geschäftsleitung), Julia Huber (Projektleiterin Design & Kommunikation), Nicolas Hadorn (Grafikassistent), Monika Lechner (Stv. Leiterin Personal). Verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Gesamtverantwortung & Text). Verantwortlich bei Studio Wurst: Pedro Moosmann (Konzept & Text), Nino Zuberbühler (Beratung). Produktion Radiospots: DubDub Studios, Gregor Rosenberger, Sandro Palomba. (pd/nil)