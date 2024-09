Serviceplan Suisse: Ein Tintenfisch raubt einem Bären den Schlaf

Publiziert am 20.09.2024

In enger Co-Kreation mit Swisscom hat Serviceplan Suisse im Frühling von der kommunikativen Ausrichtung der Produkte bis hin zu den finalen Werbemitteln die gesamte kommunikative Lancierung von Swisscom sure sichergestellt. Hierfür wurde auch der Toggle kreiert, der sinnbildlich für die digitale DNA der Versicherung steht und die Einfachheit, Transparenz und Flexibilität von Swisscom sure verkörpert. Als visuell und inhaltlich bindendes Element komme dieser auch in den zwei neuen Filmen zum Thema Rechtsschutzversicherung in den Einsatz, heisst es in der Mitteilung. Und auch in diesen geht es wiederum bunt und fröhlich zu und her – und zudem äusserst tierisch.

Hierfür sorgt zum Beispiel ein Tintenfisch am Schlagzeug, der seinem Nachbarn, einem Bären, den Schlaf raubt. Oder eine listige Schlange, die einem arglosen Biker-Hasen ein beschädigtes Motorrad andreht. Die neuen Storys sind wie bereits in der ersten Kommunikationswelle wieder im Mixed-Media Stil produziert und schaffen es, mit ihrer leichten und plakativen Art, das Thema Rechtsschutz ganz direkt und dennoch humorvoll und äusserst aufmerksamkeitswirksam zu vermitteln. Zudem sorgen die tierischen Protagonisten mit ihren menschlichen Eigenschaften auch dafür, dass man sich mit einem Augenzwinkern auch selbst darin wiedererkennen kann.





Nebst der Rechtsschutzversicherung werden auch die Swisscom sure Versicherungsprodukte Haftpflicht und Hausrat nochmals in Szene gesetzt. Zu sehen unter anderem im Kino, Online, als Digital Out of Home und ganz gross zudem auf 158m2 am Pfingstweidparkhaus beim Bahnhof Hardbrücke – in Form eines mit dem Gebäude interagierenden Megaposters, auf welchem ein etwas tollpatschiger Gorilla für riesiges Aufsehen sorgt. (pd/wid)