Nachdem CR Basel im Frühjahr das Mandat für das Euregio-Zertifikat gewonnen hat, präsentiert sich das von der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz (ORK) und der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO) getragene Förderprojekt jetzt mit einem von der Basler Kommunikationsagentur entwickelten, frischen Auftritt.

Das Euregio-Zertifikat bietet Auszubildenden mit Berufsschulhintergrund in der Grenzregion Schweiz/Deutschland/Frankreich die Chance, durch ein in der Regel vierwöchiges Praktikum berufliche Erfahrung im benachbarten Ausland bereits während der Ausbildung zu sammeln, heisst es in der Mitteilung.

Den Kern der neuen Kommunikationsmassnahmen bildet das Keyvisual eines in auffälligem Orange eingefärbten Turnschuhs mit den Wappen der beteiligten Länder, das den Aufbruch symbolisiert und den Nutzen des Auslandpraktikums mit der Aussage «Ein grosser Schritt voraus.» auf den Punkt bringt. Das neu erarbeitete Corporate Design kommt auf allen Kommunikationsmitteln zum Tragen, vom Flyer bis zu Plakaten und Social Media. Um die Einheitlichkeit im Auftritt zu gewährleisten, können sich alle am Euregio-Zertifkat beteiligten Partner am speziell entwickelten Corporate Design Manual orientieren.