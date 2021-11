Seit drei Jahren mobilisiert die Westschweizer Agentur Cavalcade ihre Kreativität für die Kommunikation von Swissquote. Aktuell hat sie eine Kampagne für die Finanzprodukte CFDs entwickelt.



Die neue Swissquote-Kampagne zeigt den Wall-Street-Bullen 30 Sekunden lang bei akrobatischen Übungen auf einem Trampolin. Er dreht sich, springt, ist voller Begeisterung. Aber warum? Ganz einfach: CFDs zu verwenden ist, als würde man die Börse auf ein Trampolin stellen, schreibt die Agentur.







Die Kampagne wurde von Mygosh Production produziert und von Digital Golem realisiert. Sie wird TV, Print, digital und sozialen Netzwerken sowie in vielen Sprachen dekliniert und in der Schweiz, in der EU, Osteuropa, im Nahen Osten, in Asien sowie in Lateinamerika ausgestrahlt

Verantwortlich bei Swissquote: Jan De Schepper, Chief Sales and Marketing Officer, Romain Le Baud, Head Marketing, Leslie Bronsztejn, Brand Marketing Manager, Jimmy Morilla, Brand Manager; verantwortlich bei Calvalcade: David von Ritter, Creative Director, Maxime Merchez, Art Director Photo, Camille Natalini, Graphic Designer, Maxime Fiechter, Senior Account Manager, Patricia Azevedo, Junior Account Manager; Produktion Spot & Print: Clay, Director Lamar Hawkins, Executive Producer MYGOSH; Michel Van Der Veken, Producer MYGOSH; Nicolas Haesen, CGI Producer MYGOSH Digital Golem, CGI (pd/wid)