Publiziert am 02.09.2024

Im Rahmen der Kampagne entwickelte das Team von Adlicious In-House 3D-animierte Creatives, die die Blicke der Passanten in sieben Schweizer Städten auf sich zog, heisst es in einer Mitteilung. Die mehrsprachige Aussteuerung der Kampagne sorgte dafür, dass die Werbebotschaft von Similasan optimal an die jeweiligen Sprachregionen auf Deutsch oder Französisch angepasst wurde, was die Reichweite und Effizienz der Kampagne zusätzlich steigerte.

Ein zentrales Element der Kampagne war das präzise Targeting von Screens in unmittelbarer Nähe von Apotheken. Dieses gezielte Vorgehen trug dazu bei, den Traffic am Point-of-Sale zu erhöhen und die Markenpräsenz von Similasan genau dort zu stärken, wo die Kaufentscheidung getroffen wird.

Innerhalb von zwei Wochen erzielte die Kampagne über 1,5 Millionen Werbemittelkontakte. Die Ergebnisse dieser Kampagne unterstreichen das Potenzial von 3D DOOH als effektives Mittel, um in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld aus der Masse hervorzustechen, so das Fazit der Agentur. (pd/spo)