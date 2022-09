Neutral Zürich: Eine Anleitung zum Konsum 2.0

Das Warenhaus heute muss ganzheitlich sein: ein Markt- und Spielplatz der Gefühle, Dinge, Ideen und Persönlichkeiten. Jelmoli ist laut einer Mitteilung «ein Treffpunkt für gute Erlebnisse, für Begegnungen mit regionalen und internationalen Produzenten, für Freunde und Bekannte». Neue gastronomische Orte und Angebote würden dabei helfen.

Die Herbstkampagne 2022 basiert gemäss Mitteilung auf einem Zwölf-Punkte-Manifest, mit welchem Jelmoli «eine augenzwinkernde Anleitung zum Konsum 2.0 gibt». Das Manifest verdeutliche die Kernwerte des Warenhauses, seine Auffassung von Konsum und dem bewussten Umgang damit. Das Manifest werde Jelmoli über die kommenden Saisons begleiten und laufend mit Inhalten, Angeboten, Collaborations und O-Stimmen aktualisiert.

Der «lässige Ausdruck» und gleichzeitige Gebrauch von Deutsch und Englisch soll die Melange der Jelmoli-Kundinnen und -Kunden reflektieren: lokal verortet von nationaler und internationaler Herkunft, weltoffen, am Jetzt interessiert. Der Claim zur Kampagne: «Konsumieren. Bewusst und mit Liebe.»

«Konsum ist etwas Schönes – was den bewussten Umgang damit aber nicht ausschliesst», wird Jelmoli-CEO Nina Müller zitiert. «Wir möchten eine Plattform sein, um lustvoll, aber auch kritisch über Konsum nachzudenken. Dass die Gesichter der Kampagne, echte Zürcher Persönlichkeiten und Freundinnen und Freunde von Jelmoli, diese Werte teilen und gemeinsam mit uns die Zukunft des Konsums mitgestalten möchten, freut uns ganz besonders.»

Die von der Agentur Neutral konzipierte Kampagne zeigt zwölf Motive mit Zürcherinnen und Zürchern, die allesamt einen Bezug zum Haus Jelmoli haben. Jedem Motiv ist ein Punkt aus dem Manifest zugeordnet und die Persönlichkeiten wurden in ihrer realen Umgebung abgelichtet. «‹Be a human, not just a consumer›, endlich ein Warenhaus, das es ernst meint», so Rudolf Schürmann, Mitgründer Neutral.





Verantwortlich bei Jelmoli: Patrick Benz (Head E-Commerce & Data Analytics), Cécile Moser (Head Marketing & Communication), Carmen Hirzel (Content Lead), Martina Piechocinski (Digital Marketing & Campaign Management), Patricia Schölly (PR Management); verantwortlich bei Neutral: Rudolf Schürmann (Strategie, Konzept, Text), Michelle Nicol (Konzept und Kuration), Inna Schill (Projektleitung und Presse); Design Partner: Data-Orbit. (pd/cbe)