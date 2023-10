Eyeworks / Buckmann Gewinnt: Eine echt haarige Sache

Elektromobilität, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen boomen. Das ist gut für die Energiewende. Engpassfaktor ist nicht die Nachfrage, es sind die Fachkräfte. Der Markt ist ausgetrocknet, Stellensuchende haben die Qual der Wahl, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Darum richten wir unser Augenmerk stärker als bisher auf passiv Suchende. Also all jene, die gar nicht aktiv auf den Stellenportalen nach einem neuen Job suchen», wird Sonja Auf der Maur, Leiterin Talent Acquisition & Employer Branding bei EKZ, zitiert. Diese Zielgruppe sei deutlich grösser als jene der aktiv Suchenden.

Eine gute Jobzukunft

EKZ und EKZ Eltop versprechen Elektroinstallateurinnen und Netzelektrikern eine gute und sichere Jobzukunft mit hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten und vielen anderen Vorzügen. Diese werden auf einer eigenen Kampagnenseite ausgespielt. Von dort aus kann man sich auch in wenigen Sekunden bewerben.

In einer breit angelehnten Werbekampagne werben EKZ und EKZ Eltop gemeinsam um die Aufmerksamkeit der beiden Berufsgruppen. Daniel Soldenhoff von Eyeworks zur Grundidee: «Wir holen sie dort ab, wo sie sich gerade mit einer Veränderung beschäftigen, mit etwas Neuem. Zum Beispiel mit einem neuen Auto. Einem neuen Bike. Einer neuen Partnerschaft. Oder, ganz aktuell jetzt im Herbst, einer neuen Krankenkasse.»

Die Botschaften werden überall dort platziert, wo sich Stromerinnen und Stromer, die aktuell nicht aktiv auf Jobsuche sind, aufhalten. Also auf Newsportalen wie 20 Minuten, auf Shoppingkanälen wie Tutti.ch und in den sozialen Medien. Und in Coiffeursalons.

Bei der Ansprache nicht aktiv Suchender gehen EKZ und EKZ Eltop noch einen augenzwinkernden Schritt – oder besser gesagt Schnitt – weiter. Daniel Soldenhoff: «Jeden Tag sitzen spannende Menschen bei der Coiffeuse oder dem Coiffeur ihres Vertrauens auf dem Stuhl. Während sich diese um das gute Aussehen kümmern, möchten wir Stromprofis einladen, sich um ihre Jobzukunft zu kümmern. Mit dem QR-Code auf dem Kleber am Spiegel kommen sie in Sekunden auf die Kampagnenseite mit allen Vorzügen und der Blitzbewerbung.»





Die Werbekampagne über die Off- und Onlinekanäle läuft über mehrere Monate.

Verantwortlich bei EKZ / EKZ Eltop: Sonja Auf der Maur (Projektleitung EKZ), Arthur Alexejew (Kommunikation EKZ Eltop), Norbert Egli (Brandmanagement EKZ); Konzept und Realisation: Daniel Soldenhoff (Eyeworks), Jörg Buckmann (Buckmann Gewinnt); Website: Patrick Stoll, Station. (pd/cbe)