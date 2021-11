Thjnk Zürich: Eine emotionale Reise durchs Leben

Ochsner Sport lanciert die neue Winterkampagne mit Loïc Meillard. Der Schweizer Skirennfahrer Loïc Meillard ist schon seit zehn Jahren Botschafter für Ochsner Sport. Der Allrounder gilt diese Saison als heisser Tipp für den Gesamtweltcupsieg und ist eine Schweizer Medaillenhoffnung an den Olympischen Winterspielen in Peking, heisst es in der Mitteilung. Dafür habe er hart gearbeitet. Wie hart, zeige die neue Winterkampagne von Ochsner Sport, deren Gesicht Meillard ist.

So wird im Film gezeigt, dass ein Skirennen nicht beim Rennen selbst startet, sondern das ganze Leben der Athletinnen und Athleten ein grosses Rennen ist. Meillard nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine emotionale Reise durch sein Leben, man sieht, wie er von seinen Trainern durch verschiedene Juniorenstationen gepusht wurde, wie hart er trainiert und dass auch Zweifel mit dazugehören.







Die Produktion fand in Zermatt statt, wo die Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer ihre ersten Trainingsfahrten der neuen Saison absolvierten. Die Kindheitsszenen im Film sind echte Archivaufnahmen und zeigen Meillard in jungen Jahren.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter(Teamleiterin Klassische Kommunikation), Patrick Käser (Teamleiter Content und Social Media)Verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), LukasAmgwerd (Text), Lukas Frischknecht (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), AndreaHäfliger, Marie Vuilleumier (Beratung), Alexandra Niggeler (Beratung und Producing), GordonNemitz (GF Strategie)Externe Partner: Hillton, Mona Bertschinger, Philippa von Wittgenstein (Produktion), SimonGullström (Regie), Jan Mettler (Kamera), Simon Gullström (Edit), Pablo Nouvelle (Komposition)Petter Karlsten (Komposition/Sounddesign), Jingle Jungle (Mix), Mimmi Muskos (Grading),Patrice Gerber (Motion Design) (pd/wid)