Family: Eine Faust für «revolutionäres» Abo

Publiziert am 23.05.2024

Der Mobilfunkanbieter Digital Republic bringt mit einer Launch-Kampagne in Zusammenarbeit mit Family Agency das Mobile Abo Flat Mobile auf den Markt. Die schweizweite Launch-Kampagne steht unter dem Motto «Viva la Mobilfunk!» und ruft auf, für mehr Freiheit und gegen veraltete Praktiken in der Mobilfunkbranche zu kämpfen. Mit Flat Mobile werde ein Handy-Abo eingeführt, das absolute Vertragsfreiheit und völlige Transparenz biete, heisst es in der Mitteilung.

«Unsere Kampagne verkörpert den revolutionären Geist von Digital Republic und die zeitgemässe Entwicklung in der Mobilfunkbranche, die einer Freiheitsbewegung gleicht» wird Claudio Catrambone, CEO von Family zitiert. Flo Weitzel, Creative Director bei Family, fügt hinzu: «Genau dieses Gefühl – ein Teil einer Freiheitsbewegung zu sein – haben wir mit dem Claim Viva la Mobilfunk festhalten wollen, um das Momentum, das daraus entsteht, für die Kampagne zu nutzen.»

Die Kampagne zielt darauf ab, die Markenpräsenz von Digital Republic weiter zu verstärken und den Verkaufsstart von Flat Mobile spürbar zu unterstützen. Mit produktorientierten Headlines sowie einem starken, symbolischen Kampagnenmotiv – der Digital Republic Faust – wird das Gründungscredo von Digital Republic eindrucksvoll dargestellt und die Haltung des Unternehmens klar hervorgehoben. (pd/wid)