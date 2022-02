Im Zentrum der aktuellen Rivella-Winterkampagne 2021/2022 steht die «Fläschli-Jagd». Der Getränkehersteller setzt damit erstmals auf ein Mixed-Reality-basiertes Spiel, wie es in einer Mitteilung heisst. Rund 30'000 User hätten seit Kampagnenstart im Dezember bereits über eine Million virtuelle Rivella-Fläschli gesammelt.

Im kartenbasierten Spiel bewegen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu über 8000 virtuellen Interaktionspunkten in der ganzen Schweiz. Ob Bahnhof oder Berggipfel im Skigebiet – überall würden sie nach virtuellen Rivella-Fläschli jagen. In Mini-Games würden sie unter anderem Rivella-Fläschli in Augmented Reality (AR) einfangen. Im Deckel jeder Flasche stecke zudem ein Code, mit dem sie eine Slotmaschine in AR freischalten können. Das Ziel dabei: Sich wöchentlich einen Harass zu füllen und somit für die Wochenpreise zu qualifizieren. Dabei würden sie auch wertvolle Chancen auf den Hauptpreis sammeln, ein Chalet für eine ganze Saison inklusive Ski-Abos.

Die Spielerinnen würden aktuell rund 30'000 Fläschli pro Tag sammeln, wie es weiter heisst. Mit der Kampagne wolle man die Leute im Winter nach draussen an die frische Luft bringen. Dieses Ziel werde damit laut eigenen Angaben mehr als erreicht. «Durchschnittlich verbringen Spielerinnen und Spiel 24 Minuten in der App, das sind sensationelle Werte. Das hätten selbst wir nicht erwartet», lässt sich Philip Eggenberger von Staay Interactive in der Mitteilung zitieren: «Davon profitiert Rivella als Brand direkt und dies auf eine sympathische Weise».

Das Schweizer Nationalgetränk gebe es auch als Sofortpreis zu gewinnen – über ein ausgeklügeltes System könnten die Gewinne in Partner-Restaurants direkt über die App eingelöst und das Getränk direkt vor Ort genossen werden.

Das auf immersive Marketingkampagnen spezialisierte Kreativstudio Staay Interactive hat sich in einem Pitch mit ihrem Mixed-Reality Ansatz durchgesetzt, wie es weiter heisst. Dazu lässt sich Isabel Nyffeler, Senior Live Marketingmanagerin von Rivella, wie folgt zitieren: «Uns haben einerseits die Interaktionen an den verschiedenen Touchpoints der Zielgruppe von Rivella überzeugt. Und andererseits die grosse Erfahrung in Mixed-Reality Umsetzungen.» Von Konzept, visuellem Auftritt über Spielmechaniken bis zur Programmierung der App und Micropage hat Staay laut eigenen Angaben alles inhouse umgesetzt. Die Winterkampagne mit der Rivella Fläschli Jagd läuft noch bis Ende März.

Verantwortlich bei Rivella: Isabel Nyffeler (Senior Live Marketingmanagerin), Désirée Koller (Senior Brand Managerin), Caspar Vuille (Digital Marketing Manager), Caroline Benz (Trainee Brand Management); verantwortlich bei Staay Interactive: Philip Eggenberger (Konzept & Projektleitung), Gian Andri Bezzola (Konzept, Design & Modeling), Dimo Notarfrancesco (Programmierung); Social Media: Freundliche Grüsse; Film: Witwinkel; Packaging Designs: Burki Scherer. (pd/tim)