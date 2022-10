Salz & Water: Eine globale Kampagnensymphonie

Salz & Water unterstützt ABB beim Start einer weltweiten Kommunikationsinitiative für den Geschäftsbereich Process Automation. Den Auftakt macht ein Imagefilm, der auf allen gängigen Social-Media-Kanälen zu sehen ist. Ein Webhub, ein Social Media Playbook und ein Design-System für vielfältige Key Visuals machen das Paket komplett, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Laufe des Jahres werden weitere Aktivitäten zu sehen sein.

Ein vorborgenes und komplexes Netzwerk sichtbar machen

«Der ABB-Geschäftsbereich Prozessautomation ermöglicht es Kunden auf der ganzen Welt, komplexeste und für unser tägliches Leben unverzichtbare Industrieanlagen zu automatisieren, elektrifizieren und digitalisieren», heisst es weiter. So können diese Anlagen sicherer, effizienter und nachhaltiger betrieben werden. ABB ist laut Mitteilung Weltmarktführer im Bereich der Prozessleitsysteme, die solche Prozessanlagen wie ein zentrales Nervensystem steuern.

Um diese oft verborgene, aber wesentliche Rolle begreiflicher zu machen, visualisiert die Kampagne mit einem Film als Auftakt, wie automatisierte, orchestrierte industrielle Prozesse unser tägliches Leben möglich machen und zieht dabei eine Parallele zur Welt der Musik: Im Mittelpunkt steht eine Protagonistin deren Alltag in mehreren Erzählsträngen erlebbar wird – vom Führen einer Anlage aus dem Leitstand, bis hin zum Dirigieren eines Orchesters.



Gemeinsam mit dem ABB-Team entwickelt Salz & Water spezifische Kommunikationsmassnahmen für definierte Branchen, die die Grundidee und Bildwelt des Films aufgreifen und über ihre Grenzen hinaustragen.

ABB-Prozessautomation orchestriert Industrieprozesse

«Unser Ziel war es eine Kommunikationsplattform zu entwickeln, die Prozessautomation verständlicher und beeindruckender macht – sowohl für Fachleute als auch für die breite Öffentlichkeit. Die Komplexität der Aufgabe hat uns gleichermassen herausgefordert und motiviert», wird Salz&Water-ECD Matthias Kadlubsky zitiert.

«Unser Wunsch war es, die Technologien und faszinierende Welt hinter unserem Alltag in den Vordergrund zu stellen. Es ist für viele überraschend, dass oft selbstverständliche Dinge wie eine nachhaltige Wasser-, Rohstoff oder Energieversorgung ohne Automation, Elektrifizierung und Digitalisierung nicht möglich wären. Gemeinsam mit dem Salz&Water-Team ist es uns gelungen, diese Magie einzufangen und unseren Beitrag für Industrie und Gesellschaft greifbarer zu machen», ergänzt Richella Odebrecht, Group VP und Global Head of Communications & Marketing, Prozessautomation bei ABB.

Das schwedisch-schweizerische Technologieunternehmen steht laut Communiqué seit über 130 Jahren für Innovation und Fortschritt. Prozessautomation ist einer von vier ABB Geschäftsbereichen und erzielte im Geschäftsjahr 2021 über sechs Milliarden US-Dollar Umsatz.

Verantwortlich bei ABB: Richella Odebrecht (Group VP, Global Head of Communications & Marketing, Member of ABB Process Automation Executive Leadership Team), Margarita Sjursen (Head of Media Relations & Content, Process Automation), Claire Fleet (Global Marketing Manager), Lishai Kaufer (Associate at Admiral) Gagandeep Chhabra, Manikanta Ps, Sanjeeb Singh (Web Development); verantwortlich bei Salz & Water: Matthias Kadlubsky, Frédéric Praplan, Christian Schickler (Gesamtverantwortung), Hannah Tomlinson, Daniel Kenyon, Yoshiya Abiko, Mihai Sovaiala (Kreation) Kristine Christiansen, Emily Swantee, Lara Shin, Raffael Gava (Beratung); Patrick Salonen (Bildbearbeitung); verantwotlich bei McQueen Films: Clemens Kalle Petersson (Executive Producer), Bugsy Steel (Regie), Ahmet Hüsseyin (DoP), Benjamin Putland, Will Judge (Edit), Dan Moran (Grading), Timon Flükiger (Production Assistant), Ricardo Silva (Postproduction Operator) Rudi Mauser (Musikalische Leitung), James Wilson (Sound Design). (pd/cbe)