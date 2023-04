TBWA\Zürich: Eine Hummel soll für das Tsch-Tsch-Gefühl sorgen

Filetstück der von TBWA\Zürich kreierten Coop Grillkampagne ist ein Film, der einen perfekten Grilltag aus Sicht einer herzigen, gechillten Hummel inszeniert. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung am Dienstag. Zusammen mit dem Insekt unternehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen fröhlichen Ausflug über Stadt und Land - musikalisch begleitet von Mungo Jerrys Welthit «In the summertime», dessen Refrain den ikonischen Tsch-Tsch-Brutzellaut des Retailers vorausahnte.

In blühenden Gärten und Innenhöfen sowie auf belebten Balkonen und geselligen Dachterrassen sehen wir fröhliche Menschen feine Leckereien von Coop grillieren – mal goldbraunes Fleisch, mal saftigen Fisch oder knackige Gemüsespiessli.

Wie schon der feuerspuckende Drache und der hungrige Bär der letztjährigen Grillmythen-Kampagne, wurde auch die liebenswerte, leicht tolpatschige Hummel von den CGI-Künstlern des Postoffice Amsterdam zum Leben erweckt, wie es in der Mitteilung heisst. Angelockt von den aromatischen Düften des Grillguts und angetrieben vom mitreissenden Rhythmus landet sie auf ihrem Flug schliesslich in sicherer Distanz bei einer idyllischen Grillrunde am Lagerfeuer, beobachtet interessiert das Geschehen und wippt vergnügt im Takt der Musik mit.

Die Botschaft des Feelgood-Spots, der unter der Regie von Andreas Bruns entstand: Egal, auf welches Tsch-Tsch du fliegst, alles für den perfekten Grillsommer findest du bei Coop.

In den Printmotiven zelebriert Fotograf Jonathan Heyer das gluschtig angerichtete Grillgut in einer realistischen Schnappschuss-Optik und nimmt damit die relaxte Anmutung der Filmbilder ansprechend auf. Weitere Werbemittel wie Banner, Bumper, DOOH, POS-Massnahmen und ein Radiospot geben der am 24. April startenden Kampagne die vollendete Würze.

Verantwortlich bei Coop: Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Verkaufsförderung/Promotionen), Benjamin Reiss (Projektleiter Werbung Promotionen/Verkaufsförderung), Stephanie Stähli (Projektleiterin FOOBY), Florian Lanovic (Leiter Social Media/Online Campaigning), Michel Bannier (Projektleiter Social Media), Oliver Pursell (Projektleiter Social Media), Anja Nowak (Projektleiterin Online Campaigning), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Projektleiter Media); verantwortlich bei TW Media: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Nina Hudetz (Online Mediaplanerin), Aaron Salzgeber (Digital Campaign Manager); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Susanne Weeber, Michael Kathe, Jan Krohn, Susanna Fill, Naomi Gulla, Maude Mahrer, Severin Miszkiewicz, Nico Hediger, Massimo Dalla Palma, (Kreation), Esther Ortega, Verena Rainer, Marija Suvajdzic, Ilenia Peluso (Beratung) Carolina Alpiger (DTP); verantwortlich bei Shining: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Yanik Müller (Senior Producer), Christos Dervenis (Line Producer), Andreas Bruns (Director), Simon Drescher (DP), Michael Koch (Foodstyling), Randy Looser, Joel Tweitmann / Atelier Lohmann (Head of Art Departement), Pascal Holzer (Online Post Coordination Shining), Jan Murer (Onlining Shining). Jonathan Heyer (Fotograf), Antonia Grosse (Produktionsleitung), Michèle Aschmann (Bildbearbeitung); verantwortlich bei Postoffice Amsterdam(VFX): Guy van der Hoop (Producer), Boyo Frederix (Head of VFX), Ritchy Wattimena, Bram Buddingh, Bram Vleugel, Stijn Sanders (VFX), Patski (Grading); verantwortlich bei HitMill: Fred Herrmann (Producer, Mix), Roman Camenzind (Executive Producer), Claudia Pfiffner (Projektleitung), Song by Mungo Jerry, Ray Dorset; verantwortlich bei Cover Media: Baschi Thommen, Angelina Belintani (Producer), Baschi Thommen, Stefan Sommerhalder, Rainer Ammann (Tonaufnahmen und Sounddesign). (pd/wid)