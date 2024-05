Tourismusmarketing: Hier blüht die «Goldblume» weiter

Vor einer Woche ist der Vorhang gefallen: Schweiz Tourismus hat am Tourismustag in Genf die neue Markenwelt vorgestellt. Damit verschwindet nach 30 Jahren das bisherige Erkennungszeichen: die sogenannte «Goldblume» (persoenlich.com berichtete). Doch Fans des vergoldeten Edelweisses müssen nicht ganz darauf verzichten. Elf Tourismusanbieter haben die Goldblume nämlich im eigenen Logo. «Diese dürfen die Goldblume weiterhin verwenden, der Markenschutz bleibt noch mehrere Jahre aufrechterhalten», so Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation von Schweiz Tourismus, auf Anfrage.

1995 bei der Einführung der Goldblume nahe dran war Annemarie Meyer. Sie war damals in der Geschäftsleitung von Schweiz Tourismus. Heute ist Meyer Direktorin der Glacier Express AG. Sie findet den neuen Auftritt «erfrischend», er eröffne neue Möglichkeiten, insbesondere im digitalen Bereich. Wird nun beim Glacier Express das eigene Logo angepasst? Darin integriert ist sehr prominent die Goldblume. «Für uns und den Glacier Express ist wichtig, dass wir keinen Druck haben, sofort etwas zu ändern, weil wir mit der Integration der Goldblume in die Marke sehr gut gefahren sind. Die vielen Fotos, die unsere Gäste jeden Tag vor der Marke auf dem Glacier Express aufnehmen und oft auch in den sozialen Medien posten, sind der Beweis dafür», so Meyer zu persoenlich.com.

Die Glacier Express AG ist eine Tochtergesellschaft der Rhätischen Bahn (RhB) und der Matterhorn Gotthard Bahn, dies je zu 50 Prozent. Vollständig im Besitz der RhB ist der Bernina Express, der ebenfalls mit Goldblume im Logo durch die Berge fährt. Den neuen Markenauftritt von Schweiz Tourismus bezeichnet die RhB als «frisch und gelungen». «Damit die touristische Marke der Schweiz auch künftig ihre volle Wirkung entfalten und sich problemlos an neue und zukünftige Marketingkommunikationskanäle anpassen kann, macht es Sinn, eine neue und wiedererkennbare digitale Markenwelt zu schaffen, die dann wohl wiederum für eine ganze Generation Bestand haben wird», so Yvonne Dünser, Leiterin Unternehmenskommunikation der Rhätischen Bahn. Dennoch: Der Auftritt des Bernina Express werde mittelfristig nicht angepasst. «Dies nicht zuletzt aus der Überzeugung heraus, dass Konstanz ein wesentliches Merkmal von etablierten Brands ist», so Dünser.

Mit dem Gotthard Panorama Express ist eine dritte Bahn mit der Goldblume im eigenen Logo auf dem Schweizer Schienennetz unterwegs. Dort wird eine mögliche Weiterverwendung des vergoldeten Edelweisses geprüft, wie es heisst. «Wir begrüssen und unterstützen den neuen Markenauftritt von Schweiz Tourismus. Der öffentliche Verkehr wird diesen Markenauftritt mit dem Zusatz ‹Travel› exklusiv für sich beanspruchen», so SBB-Sprecherin Sabine Baumgartner. Nachhaltiges Reisen werde dadurch für die Gäste noch sichtbarer und attraktiver. «Durch die starke Vernetzung mit dem Brand Switzerland und dem Zusatz ‹Travel› gewinnt der ÖV somit weiter an Power und bietet uns aufregende Chancen in der Vermarktung», so Baumgartner.

Auch am Lago Maggiore wird der neue Auftritt von Schweiz Tourismus begrüsst. «Als Partnerin freut sich die Tourismusorganisation Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli auf mögliche künftige Kooperationen und Co-Branding-Aktivitäten mit Schweiz Tourismus, wie sie es bereits in der Vergangenheit getan hat», so Sprecher Oliver Balerna. Die Goldblume bleibe bis auf Weiteres im Logo von Ascona-Locarno. «Wir werden in nächster Zeit sicher sorgfältig evaluieren, ob und wie wir den Auftritt unserer Marke neu definieren können, um die Positionierung von Ascona-Locarno als eine der ‹prime tourist destinations› der Schweiz bestmöglich zum Ausdruck zu bringen.»

Vom Süden ins Herzen der Schweiz: ins Haslital. Am Montag nach der Präsentation des neuen Markenauftrittes von Schweiz Tourismus kommentierte Haslital Tourismus das neue Logo auf Instagram mit «We love it». Dabei bleibe man auch, der neue Auftritt sei gelungen. «Auch wenn doch ziemliche Ähnlichkeiten mit dem farblichen Auftritt von Sunrise sowie dem Schriftzug der Swiss nicht zu bestreiten sind. Wir haben die gute alte Goldblume in unser Herz geschlossen und werden diese vermissen», so Fabienne Frutiger, Resort Director von Haslital Tourismus. Ob die Goldblume im eigenen Logo bestehen bleibt, ist noch nicht final entschieden. «Das Thema wurde aber bereits aufgenommen und wird sicherlich in Zukunft weiter besprochen. ‹Unsere› Goldblume ist nicht 1:1 diese von Schweiz Tourismus, grosse Ähnlichkeiten sind aber nicht abzuerkennen», sagt Frutiger.

Tourismus Rheinfelden hat vom neuen Schweiz-Tourismus-Markenauftritt «Kenntnis genommen». Es werde nun geprüft, «ob und wenn ja, wie wir diesen Wiedererkennungswert in unseren Auftritt übernehmen können», heisst es auf Anfrage. Ebenfalls zur Kenntnis genommen wird die neue Markenwelt bei Ostschweiz Tourismus. «Vorerst sind keine Anpassungen am CI/CD von Ostschweiz Tourismus geplant», sagt Präsident Pietro Beritelli.

Die Tourismusdestinationen Appenzellerland, Schaffhauserland, Flumserberg und Region Murtensee, die ebenfalls die Goldblume im Logo verwenden, liessen die Anfrage von persoenlich.com bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.