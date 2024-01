Yellow: Eine Kampagne für Swissbau gebaut

Vom 16. bis 19. Januar fand die Swissbau 2024 statt. Nachdem die Swissbau 2022 noch pandemiebedingt in einer komprimierten Version durchgeführt werden musste, ist sie in diesem Jahr ihrem Ruf als Leitmesse der Bau- und Immobilienwirtschaft wieder gerecht geworden, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit neuen Möglichkeiten der Präsentation und Kollaboration habe sich die Swissbau als interdisziplinäre Veranstaltungs- und Netzwerkplattform im Kern weiter ausgebaut. Gezählt wurden 600 ausstellende Firmen und Organisationen sowie über 50'000 Besucherinnen und Besucher.

Für die Kommunikation der Swissbau 2024 setzten die Verantwortlichen der Messe Schweiz auf die Kompetenz der strategischen Kreativagentur Yellow aus Basel. Der in einem gemeinsamen Prozess entwickelte Claim «Building Future Together» sowie das interne Motto «Bold & Red» bildeten das Fundament für die Besucherwerbung. Entstanden ist eine Kampagne, die den wichtigen Austausch zwischen Denkern und Machern thematisiert und zeigt, dass die Swissbau das Who-is-Who der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft zusammenbringt. Verbreitet wurden die Botschaften in Inseraten, Bannern, Online-Anzeigen in Fachpublikationen, via Google, Programmatic Advertising und in den Social Media. Das Team von Yellow übernahm auch Aufgaben im Bereich Messekommunikation und Signaletik.

Verantwortlich bei der Messe Schweiz: Ruedi Pfander (Brand Director Swissbau) und Claudia Ries (Marketing & Communications Manager Swissbau); Agentur: Strategische Kreativagentur Yellow, Basel. (pd/cbe)