Nielsen Optik beim Paradeplatz in Zürich ist laut einer Mitteilung «ein etabliertes Fachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen». Das Team um Daniel Nielsen biete «individuell abgestimmte Lösungen, persönliche Beratung und erstklassige Produkte», – und das seit 60 Jahren.

Um das Jubiläum sichtbar zu feiern, hat Köhler WD einen Jubiläumsauftritt kreiert. Dieser umfasst Logo, VBZ-Plakat, Postkarte und eine ganze Seite Publireportage in der NZZ. Der Auftritt lehnt sich an den Look der 1960er-Jahre an, der Gründerzeit von Nielsen Optik.

Die Lage des Geschäfts und die Fokussierung auf Qualität in allen Belangen sind die zentrale Merkmale des Unternehmens und neben dem Jubiläum eine weitere Botschaft der Kampagne: Es ist nicht weit zur richtigen Brille.

Laufzeit der Kampagne ist August und September.

Verantwortlich bei Nielsen Optik: Daniel Nielsen; verantwortlich bei Köhler WD: Robert Köhler; Fotografie: Photoagent. (pd/cbe)