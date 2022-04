Karling: Eine Kampagne wie aus dem Ei gepellt

Im Urban Entertainment Center Sihlcity gibt es zu Ostern immer wieder schöne Überraschungen. Dieser Tage wird man in der Mall von XXL-Ostereiern begrüsst. Die in verschiedenen Farben leuchtenden Eier sind Teil einer Oster-Installation, an der die Gäste Geschenkkarten im Gesamtwert von 32'000 Franken gewinnen können.

Karling zeichnet für die Bewerbung der Oster-Events sowie des Gewinnspiels verantwortlich und lässt aus bunten Ostereiern verschiedene Produkte von Sihlcity schlüpfen. Die Motive erscheinen in unterschiedlichen Kombinationen als Kinospot, Pre-Rolls, Plakate, Digital Out of Home, Social Media und Display Ads, Anzeigen sowie am POS, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich bei Sihlcity: Marianne Guldimann, Corinne Wiederkehr, Jessica Graf, Katrin Freiburghaus; verantwortlich bei Karling: Daniel Serrano, Patrick Suter, Ilias Islam, Jeanne Sollberger, Rolf Helfenstein, Ingrid Brun del Re; 3D-Art: Guave Motion; Gewinnspiel/Oster-Installation: Compresso. (pd/cbe)