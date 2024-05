Publiziert am 27.05.2024

Kernelement der Kampagne bildet ein Videoclip zu einem Song von Seraina Hanselmann. Er erzählt von der zauberhaften Wirkung der Sursetter Ruhe auf Geist, Körper und Seele. Der Clip inszeniere eindrucksvoll die virtuelle Nähe zur Ferienregion und ihrer Vielfalt, schreibt die Agentur Geyst.



Als zentrale Plattform für die Kampagne Als zentrale Plattform für die Kampagne dient eine Landingpage . Interessierte können sich dort die Geräuschwelt aus dem Val Surses anhören. Zum klingenden Teil der Sommerkampagne gehört auch das Musikalbum «The Sound of Val Surses» mit Liedern, die aus Ton-Schnipseln aus der Region komponiert wurden.



Als weiteres Element der Kampagne führt ein Hörspiel durch eine Geschichte, die von der wundersamen Wirkung der Geräuschkulisse der Region erzählt: Stefanie, eine Hobby-Musikerin und Journalistin aus Zürich befindet sich an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. In einer Serie von Sprachnachrichten an eine Freundin erzählt sie, wie sie durch die erholende Stille des Val Surses wieder zu sich findet. (pd/nil)