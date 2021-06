Wirz

Naturnähe soll richtig abhärten

Naturnähe soll richtig abhärten

In der Natur leben und arbeiten: Was mit den Kindern dabei passiert, zeigt die neue Kampagne von Wirz.

In Graubünden können Eltern ganz nahe an der Natur leben und arbeiten. Und was mit den Kindern dabei passiert, zeigt die neue Kampagne von Wirz.