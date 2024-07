Yes: Eine Marke wird zum Wortspiel

Publiziert am 01.07.2024

«Völlig BÜGAGA», «BÜGAhts eigenli no», «BÜGAnz günstig» und «BÜGAile Aktion»: Mit diesen Wortspielen sorgt Yes dafür, dass im Juli Graubünden über die Kampagne informiert ist. Die verschiedenen Headlines vermitteln die Botschaft der Sommeraktion: Im Juli gibt’s Graubünden zum halben Preis. Der Bündner Dialekt wecke Sympathien bei der Zielgruppe und der bekannte Look trage zur hohen Wiedererkennung bei, heisst es in einer Mitteilung.











Die BÜGA-Kampagne ist auf verschiedenen Kanälen präsent. Yes setzt auf eine Mischung aus statischen und animierten Visuals für Social Media, Passenger TV-Spots, Display und Video-Ads sowie Aymo Ads. Offline wurden diverse Inserate, Flyer und Plakate (OOH/DOOH) verteilt. (pd/spo)