Publiziert am 16.05.2024

Ab Anfang Mai 2024 wird in internationalen Metropolen wie London und Zürich eine übers Jahr verteilte, die Jubiläumskampagne von The Dolder Grand zu sehen sein, die ohne Absender oder Markenlogo auskommt.

Die Kreativschmiede Charles Blunier & Co., die bereits für das Re-Branding des Hauses im Jahr 2019 verantwortlich war, hat zusammen mit der Dolder Grand Marketingabteilung und dem General Manager, Markus Granelli, ein facettenreiches Kommunikationskonzept erarbeitet, das bei Gästen und Branchenkollegen für Aufmerksamkeit sorgen wird, schreibt das Luxushotel in einer Medienmitteilung.

Kern der ganzjährig angelegten Kommunikationsstrategie ist eine internationale Out-of-Home-Werbekampagne, die mit unterschiedlichen Wordings arbeitet wie «Hollywood Stars stay here», «Fashion Designers stay here» oder «Royals stay here» arbeitet. Das Layout besteche durch seine strenge, in Schwarz und Weiss gehaltene typographische Umsetzung, schreibt The Dolder Grand. Dabei wurde sowohl auf ein Motiv als auch auf ein Logo oder einen sonstigen Hinweis auf den Absender verzichtet. Nur ein QR-Code gibt Auskunft darüber, wer sich hinter der Kampagne verbirgt.

Ziel der Kampagne sei es, die Betrachter allein durch die Wordings und die sonst anonyme Gestaltungsidee in ihren Bann zu ziehen und Interesse zu wecken, heisst es. Scannt man mithilfe des Smartphones den QR-Code, wird man auf die Website des Dolder Grand geleitet, wo man einen spannenden Einblick in das «Guest Book» erhält. Dieses digitale Gästebuch ist eine Hommage an vergessene Momente und Geschichten von der Belle Époque bis ins 21. Jahrhundert.

Ebenfalls ohne Logo und sichtbaren Absender erscheinen Printanzeigen in Reise- und Lifestyle-Magazinen sowie als Online-Ads. Für die Jubiläumskommunikation gibt es unter anderem eine Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen Ausgabe des internationalen Modetitels Vogue.

Zusätzlich zu den klassischen Anzeigen und Online-Contents wird im Zuge des Jubiläums im Herbst 2024 ein gemeinsamer Event umgesetzt. Auch im Bereich Social Media werden die Kampagnenidee und ergänzende Content-Welten passend zum 125-jährigen Bestehen des Zürcher Luxusresorts ausgespielt. (pd/nil)