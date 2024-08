Publiziert am 20.08.2024

Zum 30-jährigen Jubiläum von Smile Versicherung entführt Maybaum Film die Zuschauer in eine liebevoll inszenierte Szenerie eines Call Centers aus dem Gründungsjahr 1994. Der neue TV-Spot verspricht eine humorvolle Zeitreise in die 90er Jahre und lässt die Ära mit all ihren charakteristischen Details wiederaufleben, heisst es in der Mitteilung.



In dem Spot, der kürzlich abgedreht wurde, taucht die Content Creatorin und Schauspielerin Anaïs Decasper gleich in drei verschiedene Rollen ein. Mit einer guten Portion an Witz, Charme und Ironie verkörpert sie überspitzt Call Center Agentinnen aus den 1990er Jahren, die sich mit skurrilen und wahnwitzigen Telefonanfragen herumschlagen müssen.







Röhrenbildschirme, klobige Tischtrennwände, Schnurtelefone und Boyband-Poster schaffen am Set eine authentische 90er Jahre Atmosphäre. Jeder Aspekt des Call Centers wurde mit grosser Sorgfalt und Liebe zum Detail nachgebildet, um den Fans dieser Dekade ein besonderes visuelles Vergnügen zu bereiten und sie auf eine Zeitreise mitzunehmen. Regisseur Richy Hafner von Maybaum Film betont: «Es war uns wichtig, den Zeitgeist der 1990er Jahre authentisch und gleichzeitig humorvoll einzufangen. Anaïs hat mit ihrem vielfältigen Talent die Figuren lebendig und sehr unterhaltsam dargestellt.»



Der Spot ist eine Hommage an die Anfänge der Smile Versicherung und soll zeigen, wie weit das Unternehmen in den letzten 30 Jahren gekommen ist, heisst es weiter. Gleichzeitig vermittelt er die Botschaft, dass trotz aller technologischen Fortschritte der Mensch im Mittelpunkt der Versicherungsdienstleistungen bleibt.

Der TV-Spot ist bereits die dritte Produktion von Maybaum Film im 2024 für Smile Versicherung und wird sowohl auf allen grossen TV-Sendern zu sehen sein, als auch online auf den gängigen Social-Media Formaten, sowie auf den Owned Media Kanälen des Unternehmens. (pd/wid)