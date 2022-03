Manchmal dauert die ersehnte Rettung etwas länger. Was Filmfans noch aus «The Revenant» kennen, gilt auch für die spektakuläre Rettungsaktion eines Digitec-Kunden, die der neue TVC in gewohnt cineastischer Manier nacherzählt. Dabei erklimmt ein bärtiger Mann die Spitze eines 20 Meter hohen Baumes, um seine Wochen zuvor dort gestrandete Drohne aus schwindelnder Höhe zu retten. Oder zumindest beinahe. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Auch dieser Film basiere auf einer echten Community-Bewertung und gewähre so einen weiteren humorvollen Einblick in die Lebenswelt der Kundinnen und Kunden aus Perspektive der Produkte. Zu sehen ist der neue Film ab 14. März im TV und Kino sowie in diversen Adaptionen auf den Social-Media-Kanälen.

