Jung von Matt/Limmat: Eine schaurig schöne Geschichte

Es war einmal in einem finsteren Wald ein Hexenhaus. Darin gefangen von der bösen Hexe: Hänsel und Gretel. Soweit, so gut. Soweit, so bekannt. Doch während die Hexe im Märchenklassiker dafür sorgt, dass die Kinder dick und damit für sie appetitlich werden, verfehlt sie im 90-sekündigen Spot von Denner ihr Ziel. Die ausgewogenen, frischen Gerichte, die sie mit Denner-Produkten zubereitet, machen Hänsel und Gretel nicht dick, sondern gross und stark.



Bereits Ende September startete die von Jung von Matt/Limmat entwickelte Kampagne mit einem Teaser. Passend zum Halloween-Monat Oktober wies ein kurzer «Coming Soon»-Spot in typischer Kinomanier auf die schaurige Geschichte hin, die den Zuschauer schon bald erwartete.



Der 90-sekündige Spot inszeniert auf spannungsgeladene und gleichzeitig humorvolle Art und Weise, wofür Denner steht: Überraschende und unwiderstehliche Frische. Ab Anfang Oktober läuft die Bewegtbild-Kampagne landesweit in drei Sprachen online, in Kinos und im TV. Online werden den Userinnen und Usern zudem in einem mehrstufigen Retargetting- Prozzess kurze Filmsnippets präsentiert, die die vielen Vorteile von Denner ins Zentrum rücken.



Verantwortlich bei Denner: Rémy Müller (Leiter Marketingkommunikation), Pascal Trütsch (stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Ben Staudenmann, Lorenz Clormann (Creative und Art Direction), Fabian Zahner, Eric Markowski (Text), David Hanselmann (Art Direction), Romana Weber (Strategie), Oliver Scherrer (Projektleitung); verantwortlich bei Jung von Matt/play: Natascha Imfeld (Agency Producing); externe Partner: Markenfilm Schweiz: Benjamin Brettschneider (Regie), Florian Studer (Produktion); JBW Media AG: Nina Rolle (Media Strategie). (pd/cbe)