Havas Genf: Eine Scheibe gute Laune zum Runden

Publiziert am 07.11.2024

Die Käsemarke Leerdammer lanciert anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens eine schweizweite Kampagne in Zusammenarbeit mit Havas Switzerland in Genf. Die dreisprachige Jubiläumskampagne verbindet Produkterlebnisse mit verschiedenen Gewinnmöglichkeiten, wie die Agentur mitteilte.

«Das 50-jährige Jubiläum von Leerdammer war für die Agentur eine einmalige Gelegenheit», wird Gabriel Mauron, Chief Creative Officer Havas Switzerland, zitiert. «Wir wollten den Geist dieser einzigartigen Marke mit einem spielerischen und zugleich fesselnden Ansatz einfangen, der die Essenz von Leerdammer widerspiegelt: ein grosszügiger Geschmack, der alle zusammenbringt und Freude bereitet.»

Im Zentrum der Aktivitäten steht ein Hauptgewinn: eine Fahrt auf der höchstgelegenen Rodelbahn der Welt mit anschliessender Übernachtung in Les Diablerets. Zusätzlich können weitere Preise in den Markenfarben gewonnen werden. Die Kampagne ist auf allen Leerdammer-Verpackungen in der Schweiz präsent.

Die digital ausgerichtete Kampagne umfasst eine eigens entwickelte Landingpage mit einem interaktiven Spiel für Konsumenten.

Begleitet wird dies von Social-Media-Aktivitäten in deutscher und französischer Sprache. Die Kommunikation erfolgt in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. (pd/cbe)