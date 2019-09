Thjnk Zürich: Eine Social Wall am Flughafen Zürich

Edelweiss-Passagiere werden Teil der «Been there. Done that»-Kampagne. «Been there. Done that.» – seit bald drei Jahren bewerben Edelweiss und Thjnk Zürich mit Slogan ihre Destinationsvielfalt. Nun werden in einer Promotion die Reisenden in die Angebots-Kommunikation der Ferien-Airline eingebunden, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Dazu lässt Thjnk Zürich Social Media mit physischer Plakatwerbung verschmelzen: Wer ein schönes Ferienbild von einer der 70 Edelweiss-Destinationen mit den Hashtags #flyedelweiss und #DoneThat2019 teilt, dessen Instagram-Post wird ausgedruckt und als kleines Plakat an die 125 Meter lange Passagenwand zwischen Parkhaus P6 und Terminal 1 gehängt. So kommen über die mehrmonatige Laufzeit des Aushangs alle zwei Wochen neue, inspirierende Ferienbilder von authentischen Urlaubern an die von Reisenden wie auch Shoppingtouristen stark frequentierte Wand.

Nebst der physischen Präsenz werden die Urheber der Bilder in ihren eigenen sozialen Kanälen durch die Hashtags automatisch zu digitalen Edelweiss-Werbebotschaftern, schreibt Thjnk Zürich weiter. All das werde natürlich belohnt: Unter sämtlichen Teilnehmern, die ihre Bilder zur Verfügung stellten, würden Langstreckenflüge verlost – damit in den nächsten Ferien wieder neue «Done thats» kreiert werden könnten. Der Aushang wird über ein ganzes Jahr hinweg laufend mit neuen Plakaten zu den entsprechenden Destinationen ergänzt.

