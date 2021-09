Wer die aktuellsten Herbsttrends entdecken und erleben will, findet diese jetzt bei Modissa – «leidenschaftlich kuratiert und aufregend präsentiert», wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Kampagne feiere das Modehaus als Traumdestination für alle, die das Neueste sehen und haben wollen.

Gemeinsam mit Modissa hat die Kreativagentur Mona und Mateo die Kampagne «Destination jetzt» entwickelt. Im Zentrum der Kommunikation steht laut Mitteilung die Inszenierung der Bahnhofstrasse 74 in Zürich als erste Adresse für zeitgeistige Mode und avantgardistischen Lifestyle.

Die Kampagnenmotive zeigen, was das Haus zu bieten hat. Das Keyvisual führt die Betrachterin direkt in den Laden oder auf den Onlineshop. Die «Destination jetzt» – mit ihren sechs Studios auf sechs Etagen – findet als Social-Media-Kampagne, Mega-Poster, Display-Ads, Mailing und am PoS statt.

Die Kampagne ist seit Mittwoch im Einsatz.

Verantwortlich bei Modissa: Jean Pierre Kuhn, Elvira Borbély, Gabriel Näf, Ruth Eid; verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei Mona und Mateo: Nicole Waldis, Sheena Czorniczek, Lesley Ryffel, Mona Fluri, Mateo Sacchetti; Fotografie: Micha Freutel. (pd/cbe)