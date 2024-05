Zur Markteinführung des neuen Hard Teas von Uszit hat das Brand Studio von Ringier Advertising eine Kampagne umgesetzt, die die «Tea Time» feiert. Der etwas steife und verstaubte Begriff werde dabei durch authentische, zum Teil unkonventionelle Visuals gebrochen, schreibt Ringier Advertising in einer Medienmitteilung. Die an Graffiti erinnernde typografische Lösung verstärke diesen Kontrast und gebe den sieben Sujets einen urbanen Charakter.

Hard Tea ist ein Eistee mit einem Alkoholgehalt von 4,5 Volumenprozent – und damit eine in der Schweiz neue Getränkekategorie. Erhältlich ist der Hard Tea von Uszit in den Sorten Peach und Lemon.Die Launchkampagne richtet sich an eine breite Zielgruppe von erwachsenen Personen. Neben der Website kommen weitere digitale Werbemittel zum Einsatz, dazu gibt es eine grossangelegte Social Media Kampagne sowie POS- und Gastromassnahmen.Wie beim Uszit-Bier fliessen auch von jeder Dose Hard Tea fünf Rappen in den Schutz des Schweizer Waldes. (pd/nil)