TBWA\Zürich: Einer Haarsträhne wird Leben eingehaucht

Publiziert am 26.08.2024

Biomed führt das Nahrungsergänzungsmittel Biotin-Biomed plus im Sortiment. Um dessen Bekanntheit zu steigern, wird kurzerhand eine Haarsträhne zum Leben erweckt, schreibt die verantwortliche Agentur TBWA\Zürich in einer Mitteilung.

Entstanden ist ein TV-Spot, der durch einen Mix von Realbild und CGI die Betrachtenden auf eine Reise mitnimmt und so visuell die Vorteile von Biotin-Biomed plus herausstreicht. Das Shooting und der Übergang in die CGI-Welt wurden in enger Zusammenarbeit mit den CGI-Partnern von Artbox und Found umgesetzt.





Neben einem 20-sekündigen TV-Spot wurden auch Formatadaptionen für Onlinemassnahmen und Social Media vorgenommen sowie zusätzlich das Keyvisual an den neuen Kampagnenlook angepasst. (pd/wid)