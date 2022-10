Das Wellbeing in Gewässern finden hat im Kanton Aargau eine lange Tradition: Seit über 2000 Jahren wird im Aargau in Wasser mit den unterschiedlichsten Eigenschaften gebadet und heute stehen dafür in gleich vier Gemeinden Thermal- und Wellnessbäder bereit. «Bäderkanton Aargau – Wo Wasser Wunder wirkt»: Mit diesem Claim werden ab sofort die schweizweit einzigartigen Ressourcen der Therme Zurzach, von Bad Schinznach, der Wellness-Welt sole uno im Parkresort Rheinfelden sowie der Badener Wellness-Therme Fortyseven ins Rampenlicht gerückt.

«Wir haben diesen Claim ausgewählt, um die heilende Wirkung des Wassers auf den Körper und den Geist hervorzuheben», sagt Holger Czerwenka, Direktor Aargau Tourismus, laut einer Mitteilung. «Und in einer Phase, in der die Gesellschaft immer mehr Stress erlebt, ist der volle Fokus auf Erholung, Entspannung und persönliches Wohlgefühl das absolut richtige Signal nach aussen», ergänzt Dennis Lück, CCO bei Brinkertlück Schweiz.







Diese Message bestätigt auch die Botschafterin der Kampagne Manuela Frey. In Brugg aufgewachsen und mittlerweile als international bekanntes Model unterwegs, kehrt Manuela gerne in ihre Heimat zurück und schöpft Kraft aus den lokalen Quellen. Auch die Besucherzahlen in den Bädern zeigen, dass der Bedarf danach stetig steigt. «Diese Positionierung als Bäderkanton war schon längst überfällig – die Erfolgsgeschichte dieser Angebote spricht hier eigentlich für sich», fügt Czerwenka an. Ziel der Kampagne sei es, Wellness-Kunden aus dem Kanton Aargau, aus angrenzenden Kantonen sowie aus Süddeutschland anzusprechen und in die heilende Umgebung des Bäderkantons einzuladen.

Als Visual in den Kampagnen wird der Fokus auf die vier Thermal- und Wellnessbäder gelegt. Als Werbemittel kommen ein Longclip, diverse Shortclips und statisches und performantes Material zum Einsatz – natürlich eingefangen in allen vier Bädern. Zusätzlich wurde auch Content für die Social Kanäle und Wellness-Blogs produziert. Ein Highlight der Kampagne sind nachhaltig produzierte Badekugeln, mit denen auch in privaten Badezimmern die entspannende Wirkung der einzelnen Bäder genossen werden kann – Bäderkanton Aargau To Go sozusagen, heisst es schliesslich. (pd/mj)