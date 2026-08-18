Abstimmungskampf: «Einfacher geht es nicht»

Publiziert am 18.08.2026

Seit dem 1. August prägt das Sujet des Initiativkomitees den öffentlichen Raum: weisse Fläche, Friedenstaube, «Kein Krieg». «Einfacher geht es nicht», sagt Lüthi – umso schwieriger sei es, die Botschaft zu kontern. Ackeret hält das Sujet für brillant: «Reduce to the max, wie ein Plakat halt sein sollte.»

Am Montag hat das überparteiliche Gegenkomitee nachgezogen: Armeehelm, KFOR-Fahrzeug, zersplittertes Glas vor dem Schweizerkreuz. Lüthi hat beim Komitee nachgefragt, warum sie kein IKRK-Fahrzeug zeigen, was als Symbol für die humanitäre Tradition naheliegender gewesen wäre. Die Antwort habe er glaubhaft gefunden: Einsätze des IKRK und der Uno wären von der Initiative nicht tangiert, jenen der KFOR im Kosovo hingegen schon – weil sie unter dem Kommando der Nato steht. «Das ist faktisch korrekt, aber die Gegner liefern damit den Initianten Munition», sagt Lüthi.

Ackeret sieht die Rollen vertauscht: Das bürgerliche Lager bediene sich der Friedenstaube aus der Friedensbewegung, während die Gegenseite mit dem Schweizerkreuz werbe – ein zerstörtes Kreuz könne dabei auch als Argument für ein Ja gelesen werden.

Zweites Thema ist die Zukunft des SonntagsBlick. Die Weltwoche hat ein Nachfolgekonzept mit einem ausgebauten Blick am Samstag skizziert. Ringier will demnach bis Ende August entscheiden. Ackeret versteht die Überlegungen, die zu einer Neuausrichtung führen, findet aber auch: «Man sollte eine Marke nicht leichtfertig aufgeben, die so stark ist wie der SonntagsBlick.»

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (nil)