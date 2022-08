Die neue Kampagne für Migros Online will Onlineshopping aus einer frischen Perspektive zeigen und gibt intime Einblicke, wie die Leute im Alltag wirklich einkaufen. Dies schreibt die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung.

Der Online-Lebensmittelhandel gewinnt in der Schweiz weiter an Bedeutung und wird für immer mehr Menschen zu einem festen Bestandteil des Alltags. Zur Bewerbung von Migros Online – dem Onlineshop der Detailhändlerin – entwickelte Wirz nun eine Kampagne, die nicht nur die Vorteile des Onlinshoppings aufzeigt, sondern auch verdeutlicht, wie wunderbar beiläufig es in jeden Alltag passt: hier shoppt man, wo, wann und wie man will.

Die dazugehörigen Sujets zeigen das Einkaufen aus Sicht des Smartphones oder Computers. So bekommt der Zuschauer einen fast schon voyeuristischen Blick auf die Einkaufsmomente der Protagonistinnen und Protagonisten des Migros-Kosmos. Das ist nicht immer aus einem vorteilhaften Blickwinkel und manchmal geht in den Geschichten etwas schief, aber trotzdem wird klar, wie bequem, unkompliziert und praktisch Migros Online tatsächlich ist. Und zwar egal, ob man im Büro, am See, auf dem Klo, oder unterwegs shoppt.

Die Kampagne ist ab sofort im TV, auf (D)OOH, Social Media und Display Ads zu sehen und wird in den kommenden Monaten laufend durch neue Sujets zu verschiedenen Themen und Aktualitäten ergänzt.

