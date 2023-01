Laax zählt laut eigenen Angaben zu den beliebtesten Tourismusorten der Schweiz. Jedes Jahr locke die Feriendestination in Graubünden Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. Nun lanciert Laax zusammen mit der Kreativagentur Mona und Mateo eine neue Kampagne für die Wintersaison 2022/23, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wer einmal in Laax gewesen sei, der sehne sich immer wieder danach: Dieses Gefühl habe Regisseur Alexander Tank mit der Produktion Schau. in einen «verführerischen Film» verwandelt. Er erzählt die Geschichte eines jungen Paares, dass es kaum erwarten kann, sich wieder in Laax zu treffen – um zu feiern, zu tanzen, durch den Schnee zu fahren oder über die Felsen zu klettern. Kurz: um immer wieder «einzigartige Momente» in Laax erleben zu können.

Genau dieses Gefühl hat Mona und Mateo in einem Kampagnen-Motto formuliert: «Jede Sekunde Laax». Dieser Leitspruch bildet die Plattform zur Kampagne, die den Film zur Grundlage nimmt und ihn in Werbemittel übersetzt. Denn Sehnsucht sei eine grosse Sache, die sich aber wunderbar in kurzen Momenten erzählen lasse.

So zeigt die Kampagne nicht die grossen Ereignisse, sondern die einzelnen Sekunden, die Laax einzigartig machen würden: Sekunden auf der Piste, Sekunden auf der Tanzfläche, Sekunden auf dem Wanderweg — «jede Sekunde Laax» eben. Mit dieser Botschaft transportiere die Kampagne «in kürzester Form die gesamte Intensität des Ferienorts».

Zur Emotionalität des Bewegtbildes komme das «aufregende» Design: Flexibel einsetzbare grafische Elemente würden noch einmal das Gefühl von Laax verstärken – und Botschaft, Ferienort und Film «perfekt» miteinander verbinden. So werde jedes Werbemittel der Kampagne «zur Sehnsuchtsbekundung nach Laax».

Die Kampagne ist seit dem 22. Dezember auf Social Media, Digital Out Of Home und im Kino im Einsatz.

Verantwortlich bei Laax: Eliane Bernasocchi-Volken, Isabel Rester, Dominik Baumgartner, Mathias Wittwer; verantwortlich bei Mona und Mateo : Nicole Waldis, Hannah Mey, Tabea Ott, Otis Horiuchi, Mona Fluri, Mateo Sacchetti; Verantwortlich bei Schau.: Anne Sommer, Elia Mannhart, Jeremy Marugan, Constantin Popp, Manuel Sieber; Regie: Alexander Tank; DoP: Fabio Tozzo. (pd/tim)