Werbedruck in der Schweiz geht zurück

Rund 4,2 Milliarden Franken sind im vergangenen Jahr laut neuen Zahlen in den Schweizer Werbedruck geflossen. Am grössten war das Kuchenstück bei der TV-Werbung. Am stärksten gewachsen ist Out of Home.