Herr Fuchs: Elon Musk sorgt für einen Höhenflug

Die Weltraumfirma SpaceX wird 2022 den Satelliten Doge-1 zum Mond schiessen. Bezahlt wird das Ganze mit der Kryptowährung Dogecoin, wie Firmeninhaber Elon Musk twitterte. An die Nachricht hängte er einen Link auf das YouTube-Video «Dogecoin Song – To the Moon» an:

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW