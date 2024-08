TBWA\ Zürich: Elvis und Marilyn holen einen Burger

Publiziert am 21.08.2024

«Guter Geschmack ist zeitlos». Mit diesem Spruch wirbt McDonald’s für den 1955 Burger. TBWA\ Zürich entwickelte dazu eine 360° Kampagne im nostalgischen Retro-Look.







Der Name sei eine Hommage an jene Burger, die im Jahr 1955 im frisch gegründeten McDonald’s Restaurant in Illinois, USA über die Ladentheke wanderten, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Mit seiner rustikalen Rezeptur, ebenfalls inspiriert von den ersten McDonald’s Burgern überhaupt, verspricht der 1955 authentischen Geschmack «von damals».

Um diese Zeitreise entsprechend in Szene zu setzen, bringt die Kampagne in einem 20-sekündigem Clip mit Elvis und Marilyn Monroe die wohl grössten Ikonen der Rock’n’Roll Ära in die Gegenwart. (pd/spo)