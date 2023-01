Compresso: Emmentaler als Genussbringer für Millenials

Mit «Share a Piece of You» will Emmentaler AOP eine neue Ära markieren – international ausgerichtet und mit einer einheitlichen Ansprache: Die Schweizer Käsemarke will bewusst die jüngere Generation ansprechen und nimmt Bezug auf deren Werte, Bedürfnisse und Lebensentwürfe. Dies, indem sie zeigt, dass ihre Markenwerte und ihre alltäglichen Entscheidungen perfekt zum Lifestyle und den Bedürfnissen der Millennials passen, heisst es in einer Mitteilung.

Emmentaler AOP startet 2023 eine neue internationale Markenkampagne in der Schweiz und einigen Ländern Europas. «Share a Piece of You» schaffe eine wertvolle Verbindung zwischen Produkt und Konsumentinnen und Konsumenten, zwischen leidenschaftlicher Handwerkskunst und bewusstem Genuss, heisst es. Die mehrjährig ausgerichtete Kampagne soll Emmentaler AOP als vielseitiger und abwechslungsreicher Genussbringer zum beständigen Teil im Leben der Millennials machen.





Die von Emmentaler Switzerland vorgängig durchgeführte Analyse der Zielgruppen zeigt, dass die Konsum- und Genussgewohnheiten der Millennials eng mit dem Lebensstil, der Geselligkeit und dem Wohlbefinden verbunden sind. Ob kulinarisch anspruchsvolle Foodies, Lifestyle-orientierte und gesundheitsbewusste Digital Natives , Reisende oder familienorientierte Genussmenschen: Sie schätzen Transparenz, hohe Qualität und Nachhaltigkeit und lieben es, ihr Essen mit Freunden und ihrer Familie zu teilen.

Zwei Welten – eine starke Verbindung

Passen die Gen Y und Emmentaler AOP wirklich zusammen? Ja, so Emmentaler laut der Mitteilung. Denn Millennials vertrauten auf dieselben starken Werte, die auch eine der ältesten Schweizer Käsemarken – den Emmentaler AOP – seit jeher prägten und inspirierten: hohes Qualitätsbewusstsein, das Tierwohl, regionales Handwerk, Herkunft und transparente Prozesse in der Lieferkette, Nachhaltigkeit in Kombination mit dem Wissen und der Erfahrung der Käserinnen und Käser.

«Share a Piece of You markiert für Emmentaler AOP den Start in die Zukunft», wird Urs Schlüchter, Direktor von Emmentaler Switzerland, zitiert. «Eine weltbekannte Marke mit einer jahrhundertealten Tradition teilt ihre Werte nicht nur mit ihren bisherigen Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch mit den jüngeren Generationen, den Millennials, die an dieselben Werte glauben, die den Emmentaler AOP seit jeher beseelt haben. Der stärkste Trumpf dieser Kampagne ist die gewählte Sprache und Tonalität und die Fähigkeit, auf die Themen einzugehen, die den jüngeren Generationen am meisten am Herzen liegen. Share a Piece of You ist viel mehr als eine neue Positionierung, es ist ein starker und unmittelbarer Aufruf zum Handeln. Ein Call -to-Action, der unsere Marke mit den modernen Konsument:innen verbindet.»

International sichtbar

In den kommenden Monaten wird die Markenkampagne in der Schweiz, in Italien, Deutschland, Frankreich, den Benelux-Ländern und Spanien lanciert. Je nach Land ist die Kampagne in unterschiedlichen On- und Offline-Medien wie beispielsweise via TV, in Online-News-Portalen, auf YouTube, Instagram, Facebook und auf emmentaler.ch zu sehen. Ziel ist es, die Bekanntheit des Emmentaler AOP vor allem bei den Millennials kontinuierlich zu steigern. (pd/wid)