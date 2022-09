Rebel Communication

Ein Solar-Sprint gegen die Klimakrise

Greenpeace Schweiz fordert mit einer Mobilisierungskampagne vom Ständerat mehr Tempo beim Solarausbau.

Die Agentur hat für Greenpeace Schweiz eine Mobilisierungskampagne realisiert, um vom Ständerat mehr Tempo beim Solarausbau zu fordern. Das Schlussbouquet bildet ein Crowd-Inserat, dass am Montag – zum Auftakt der Herbstsession – in der NZZ und in Le Temps erscheint.