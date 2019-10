The Brandpower: Energie 360° mit neuer Imagekampagne

Mit der Aussage #AufDieRichtigeEnergieSetzen bekräftigt Energie 360° ab sofort ihr übergeordnetes Unternehmensziel, eine nachhaltige Energiezukunft bereits heute zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im neuen Imageauftritt übernimmt dafür die «360°» die Hauptrolle und zeigt unter anderem, dass Familien, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch die kommenden Generationen auf die Rundum-Beratung von Energie 360° vertrauen können. Die «360°» sei der wesentliche Bestandteil im Unternehmensnamen und symbolisiere direkt auch die Kernkompetenz: Mit Energie 360° rundum auf die richtige Energie setzen.

Die kreative Imagekampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Kommunikation und Politik unter der Leitung von Rainer Schöne, Mitglied der Geschäftsleitung, und Daniela Mininni, Leiterin Kommunikation, sowie der Schweizer Kreativagentur the Brandpower entwickelt und umgesetzt. «Oberstes Ziel war es, mehr Bekanntheit in den unterschiedlichen Zielgruppen zu generieren und aufzuzeigen, wofür Energie 360° steht», lässt sich Daniela Mininni in der Mitteilung zitieren. «Mit unseren Energie- und Mobilitätslösungen machen wir eine nachhaltige Gesellschaft möglich. Gemeinsam. Hier und jetzt.» Die Imagekampagne schaffe diesen Spagat. So rückte das Unternehmen mit der «360°» ins Zentrum der Kommunikation im Zusammenspiel mit den Leistungen und Produkten.

Neben den klassischen Imagemotiven und Online Werbung kommen zusätzlich in kurzen Filmen Kinder zu Wort und beschreiben, was für sie erneuerbare Energie bedeutet und welche Rolle Energie in ihrem Leben spielt. Die Imagekampagne läuft über mehrere Kanäle und soll die Gesellschaft für die «richtige» Energie sensibilisieren und direkt aufzeigen, dass Energie 360° schon heute nachhaltige Energielösungen für eine Welt von morgen umsetzen könne.





Verantwortlich bei Energie 360°: Rainer Schöne (Bereichsleiter Kommunikation & Politik), Daniela Mininni (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei the Brandpower: Ralph Aichem (Strategie und Kreation), Naemi Solla (Beratung, Digitale Medien), Lothar Schieberle (Creative Director), Simone Böhringer (Art Directorin / Online Design); Foto- und Film Produktion: Michael Burtscher & Faro Burtscher (eclipse studios GmbH); Maske: Hanan Moser; Model-Agentur: Jad Hayek, Fotogen AG. (pd/lol)