In Situationen, in denen wir mit Energie in Berührung kommen, wird auch in uns selbst Energie freigesetzt – in Form von Emotionen. Basierend auf dieser Idee lanciert Glutz Kommunikation die neue Imagekampagne mit drei Sujets #Krafttanken, #Powerofsharing und #Stromimblut. Diese lässt Menschen in der Freizeit, in der Mobilität und in der Natur besondere Gefühle erleben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Botschaft «Ihre Emotion – unsere Energie» steht im Zentrum und positioniert die Energiedienstleisterin als «Ansprechpartnerin für zukunftsorientierte Energie-Themen». Damit werde der Dialog zwischen Primeo Energie und ihren Kunden gefördert und Lösungen für klimafreundliche Energie, intelligenten Infrastrukturen und smarten Services geboten. Die erste Welle im Herbst 2021 setzt ihren Schwerpunkt mit verschiedenen Spots auf Social Media-Kanälen und einer eigenen Landingpage mit weiterführenden Informationen. Auch der klassische Printbereich wird mit Plakaten und Inseraten im Zielgebiet Schweiz sowie Frankreich bespielt.

Verantwortlich bei Primeo Energie: Jo Krebs (Leiter Unternehmenskommunikation), Fabienne Sasse, (Brand Manager); verantwortlich bei Glutz Kommunikation Basel: Dominik Borner (Creative Director), Thomas Grob (Art Direction), Oliver Frielingsdorf (Grafik/Realisation); Filmproduktion: Fadeout Basel: Alexander Meyer (Regie), Nicole Leuthardt (Organisation); Fotografie: Jochen Pach. (pd/tim)