Publiziert am 28.07.2024

Zürich wächst: Ende 2023 lebten 447'082 Menschen in der Stadt Zürich, soviel wie nie zuvor. Im mittleren Szenario werden bis 2040 sogar rund 515'000 Einwohnerinnen und Einwohner erwartet. Mehr Bevölkerung, mehr Elektroautos, mehr KI, mehr Wärmepumpen, das alles braucht mehr Strom. Und die Netto-Null-Ziele verlangen Lösungen mit erneuerbaren Energien.

EWZ baut darum laufend die Nutzung lokaler Energiequellen aus, beispielsweise für 100 Prozent Naturstrom aus eigenen und Partnerkraftwerken, mit dem Bau des Seewasserverbundes für Coolcity oder mittels Förderung für Solardächer. «Das sind Generationenprojekte, neue Energie für Generationen eben», schreibt EWZ in einer Mitteilung.

Gemeinsame Interessen verbinden die heutige Generation mit der morgigen – über alle Alter, Hautfarben, Bildungsstufen und Energiebedürfnisse hinweg. Deshalb hat TBWA\Zürich die Idee von Generationenporträts entwickelt. «Der Gedanke, dass generationenübergreifende Gruppen über spezifische Merkmale als zusammengehörig erkennbar sind, hat uns sehr gefallen», wird Sina Gelin, Account Director bei TBWA\Zürich, zitiert.

Die Sujets wurden mit dem Fotografenduo Braschler/Fischer umgesetzt, bekannt geworden auch durch die Serie «The Human Face of Climate Change». Die Plakatkampagne startet am Montag und ist rund einen Monat in Zürich und Graubünden zu sehen. Katrin Rüesch, Senior Kampagnenleiterin bei EWZ: «Entlang der Customer Journey holen wir die Menschen auf der Strasse mit Plakaten ab, erreichen sie unterwegs digital mit Mobile-Targeting von Aymo und begleiten sie im Tram und auf Social Media nach Hause mit dem Energiequiz, das Wissensfragen zum Thema erneuerbare Energien vertieft.» (pd/cbe)