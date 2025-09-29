Publiziert am 29.09.2025

Erstmals wurde die gesamte Kampagne von der hauseigenen Kreativabteilung konzipiert und umgesetzt, teilt Ifolor mit. Drei Werbefilme bilden die Basis der Kampagne, die in der Schweiz und in Finnland im TV, auf Plakaten sowie auf digitalen Kanälen zu sehen ist.

Die drei Spots inszenieren Situationen, in denen Menschen sich Zeit für das Gestalten von Fotoprodukten nehmen: Ein Fallschirmspringer, der in einem Baum festhängt, ein Ehepaar, das am Ferienort feststeckt, und junge Eltern, die inmitten des Weihnachtstrubels einen ruhigen Abend verbringen wollen. Die Spots zeigen auf humorvolle Weise, wie das Sortieren und Gestalten von Fotos auch hektische Momente bereichern kann.











Die Filme entstanden in Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam von Midpoint Film. Intern wurden daraus über 1000 Assets für Digital-Out-of-Home und alle digitalen Kanäle entwickelt.

Philipp Leuenberger, Marketingleiter von Ifolor, bezeichnete die Inhouse-Umsetzung als wichtigen Schritt. Sie ermögliche es, näher an der Marke zu arbeiten, flexibler zu agieren und die Qualität der Inhalte konsequent hochzuhalten. Das Projekt zeige, was das Team kreativ und produktionstechnisch leisten könne. (pd/spo)