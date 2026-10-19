Publiziert am 19.10.2026

Terre des hommes zeigt im Oktober auf allen Sendern der SRG einen neuen Werbefilm. Der 42-sekündige Spot «Eine Unterschrift verändert Leben» läuft auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Er soll zeigen, was ein Legat bei Kindern bewirkt, wie die Stiftung am Montag mitteilte.

Abgesehen von der Hauptrolle, für die ein professionelles Casting stattfand, stammen fast alle Darstellenden aus den eigenen Reihen. Eine Buchhalterin tritt als Ärztin auf, eine Spezialistin für Migration und Kinderschutz als Lehrerin. Knapp die Hälfte der Kinder stammt aus den Familien der Darstellenden, die übrigen aus dem weiteren Umfeld der Organisation.

Auch die Sprecher aller drei Fassungen wurden intern gecastet. Die französische Version spricht Pascal Pittet. Er war 39 Jahre für Terre des hommes tätig, von 2018 bis 2026 als Verantwortlicher für testamentarische Spenden. Seit seiner Pensionierung im April engagiert er sich als Freiwilliger für die Stiftung.

Gleichzeitig startet Terre des hommes die Spendenkampagne «Das zählt.». Die Sujets zeigen, was bereits 20 Franken bewirken können, etwa eine Untersuchung für ein Kind. Die Kampagne ist ab sofort Out-of-Home in Zürich, Bern, Lausanne und Genf sowie online zu sehen.



Produziert hat den Spot Pain Fromage Studio. Hinter der 2024 lancierten Firma stehen Vincent Kucholl und Vincent Veillon, bekannt aus der RTS-Satiresendung «52 minutes», sowie Maude Golay und Vincent Sager. Für Terre des hommes arbeitet die Produktionsfirma zum ersten Mal. (pd/nil)