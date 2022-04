HWZ: Erster CAS in Media Planning lanciert

«2021 wurden rund 4,5 Milliarden Franken in Paid-Media investiert. Die Media Spendings für digitale Werbung werden sich gemäss Juniper Research weltweit von heute 407 Milliarden auf 753 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 fast verdoppeln», lässt sich Lennart Hintz, Co-Studiengangsleiter CAS Media Planning HWZ und Head Emea der Mediaagentur Mediacom, in einer Mitteilung zitieren. Von grosser Bedeutung sei damit, dass Mitarbeitende sowohl auf Seite der Mediaagenturen sowie der Werbeauftraggeber über ein exzellentes Fachwissen bezüglich strategischer und operativer Mediaplanung verfügen würden.

«Gefragt sind neben technischen Skills individuelle Lösungen, kreative Konzepte und eine ausgezeichnete übergreifende Media-Kompetenz», sagt Wemf-CEO Marco Bernasconi und fügt an: «Der neue CAS Media Planning der HWZ liefert das erforderliche Rüstzeug, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Als Bereitstellerin von relevanten Daten und Tools für die Mediaplanung unterstützt die Wemf AG für Werbemedienforschung dessen Durchführung, unter anderem mit einem fundierten Knowhow-Transfer». Zudem unterstützen gemäss Mitteilung weitere Branchenorganisationen den neuen Studiengang als Patronatspartner: IGEM, LSA, Media Focus Schweiz, SWA und der VSM.

Mediaplanung mit Hochschulzertifikat

«Eine fundierte Aus- und Weiterbildung im Bereich Media Planning auf Hochschulniveau habe ich mir schon lange gewünscht. Das gab es so noch nie und damit schliesst die HWZ eine wichtige Lücke», wird Roland Ehrler, Direktor Schweizer Werbeauftraggeber Verband (SWA) zitiert. Catherine Purgly, Geschäftsführerin Leading Swiss Agencies (LSA) fügt hinzu: «Der heutige Markt fordert die unterschiedlichsten Skills und ein umfangreiches Fachwissen, um Media Planning auf einem hohen Niveau zu verstehen und anzuwenden. Der LSA begrüsst die Lancierung des CAS Media Planning sehr und unterstützt deren Durchführung unter anderem mit der Teilnahme von hochkarätigen Referenten aus LSA-Agenturen.»

«Ausbildung ist für die IGEM sehr wichtig. Wir engagieren uns stark für Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Mitgliedsfirmen. Darum freut es uns, eine hochwertige Ausbildung wie den ersten Studiengang für Media Planerinnen und -planer mit Hochschulzertifikat an der HWZ zu unterstützen. Dieser bietet eine fundierte Weiterbildung im Bereich Media und dient direkt der konkreten Nachwuchsförderung», wird Siri Fischer, Geschäftsführerin Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) zitiert.

Marianne Läderach, Leiterin Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien (VSM), sagt: «Dieser Studiengang auf CAS-Niveau trägt wesentlich zur dringend nötigen Nachwuchsförderung und Weiterbildung in der Branche bei. Wir freuen uns, als Patronatspartner die Realisierung unterstützen zu können.»

Ueli Weber, CEO Media Focus, sagt: «Bei der Entwicklung einer erfolgreichen Marketingstrategie gelten heute andere Spielregeln als in früheren Jahren. Sie muss sich den Veränderungen im Konsumentenverhalten und in der Technologie anpassen – und diese waren in jüngster Zeit zahlreich und markant. Erfolgreiche Planerinnen und Planer sind also gefordert, den stetigen Veränderungen im Markt Rechnung zu tragen. Dabei unterstützt sie der neue CAS Media Planning. Als Patronatspartner freuen wir uns sehr, den neuen CAS Media Planning aktiv zu unterstützen.»

HWZ-Dozent und Co-Studiengangsleiter Stefan Vogler sagt gemäss Mitteilung, dass der neue CAS auch erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern offensteht: «Die Zulassung erfordert einen Hochschulabschluss und zwei Jahre Praxis in Media, Medien, Marketing oder Kommunikation. Auch Interessierte ohne Hochschulabschluss mit vier Jahren relevanter Praxis können zugelassen werden. Und nach erfolgreichem Abschluss kann der neue CAS Media Planning HWZ zur Erlangung eines DAS (Diploma of Advanced Studies) oder des MAS (Master of Advanced Studies) Business Communications HWZ angerechnet werden.» (pd/tim)

Mehr Informationen zum CAS Media Planning an der HWZ gibt es unter diesem Link.