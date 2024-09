Fraser of Switzerland: Erwin Groenendal wird Creative Lead

Publiziert am 02.09.2024

Erwin Groenendal kommt vom Schweizer Unternehmen Assos, dem weltweiten Marktführer für Radsportbekleidung. Dort war er in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Creative Director und Global Partnership Manager für die Marke, kreatives Storytelling und das globale Kampagnenmanagement verantwortlich, heisst es in einerm Mitteilung.

Vor seiner Laufbahn bei Assos war Erwin bei Design-Agenturen wie zum Beispiel Rovai Weber in Florenz, wo er als Art Director für Luxusmarken wie Gucci und Ferragamo arbeitete, oder Total Design in Brüssel. Sein Marketing- und Design- Studium absolvierte er am renommierten niederländischen ArtEZ Institute of the Arts. (pd/spo)