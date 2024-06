Creative Days 24

«Es braucht eine Pointe, die wirklich berührt»

Simon Verhoeven war am Donnerstag auf dem Schloss Sihlberg in Zürich beim ADC zu Gast. Im Videointerview sagt der deutsche Regisseur, was einen guten Film ausmacht und erzählt von seinem aktuellen Filmprojekt «Alter weisser Mann».

«Ich bin dankbar, dass ich im Werbefilm so viele Erfahrungen machen kann», sagt der deutsche Regisseur Simon Verhoeven im Videointerview an den Creative Days.