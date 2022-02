Stuiq hat für Robatech, ein weltweit führender Anbieter von industriellen Klebstoffauftragslösungen mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in über 60 Ländern, eine digitale Kampagne rund um das Thema «E-Commerce Solutions» entwickelt. Das Herzstück der Kampagne bilden drei Kurzspots. Die Kurzspots zeigen auf humorvolle Weise alternative Lösungen für das Öffnen und Wiederverschliessen von Kartonverpackungen. Die pointierte Botschaft: «Das geht einfacher», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei Spots werden als zweistufige Digital-Kampagne in Video-Ads auf LinkedIn sowie als Retargeting Display Ads ausgespielt. Die Push-Aktivitäten werden mit gezielten Inbound-Massnahmen auf der Kampagnen-Landingpage sowie mittels mehrstufigen E-Mail-Marketings komplettiert.

Verantwortlich bei Robatech: Kevin Ahlers (Head of Marketing), Claudia Singenberger (Corporate Communication Specialist), Leandra Huber (Marketing Project Coordinator); verantwortlich bei STUIQ: Benjamin Kocher (Digital Direction), Max Heinen (Creative Concept), Michi Döös und Sam Ribeiro do Couto (Kamera, Post Production), Martin Niklaus (UI/Screendesign), Yannick Portmann (Beratung). (pd/mj)