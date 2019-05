Jung von Matt/Limmat: «Es geht nicht um Hunde im Büro»

Technologie sei der Treiber der digitalen Transformation, die Veränderung der Firmenkulturen die Basis. Davon ist Dominique von Matt überzeugt. Der Gründer und Präsident des Verwaltungsrates der Werbeagentur Jung von Matt/Limmat sieht dabei vor allem zwei Aspekte als zentral an: Vertrauen und Verantwortung. «Ich höre ab und zu: Du musst mal eine Ansage machen. Das möchte ich nicht. Ich bin sicher, dass es genügt, Werte vorzuleben», sagte er am Rande der Digitalkonferenz Transformamus in Zürich gegenüber Xing Schweiz in einem Videointerview.

«New Work» bleibt jedoch für Dominique von Matt zu oft eine Worthülse. «Für mich heisst das mehr als Hunde im Büro», sagte er im Interview ausserdem. (pd/cbe)