Nachdem das vegane Glacé-Unternehmen im Mai beim Crowdinvesting mit 366 Prozent gezeichneten Aktien sämtliche Erwartungen weit übertreffen konnte, sorgt Nanimale nun erneut für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit: Mit seiner allerersten DOOH-Kampagne.

«Auch wenn wir durch das Crowdinvesting zahlreiche Mitinhaber:innen und noch mehr Fans gewinnen konnten, ist Nanimale leider noch zu wenig bekannt – genauso wie die überwältigenden News, dass unsere natürlichen Gelati neu auch in allen Migros-Filialen und auf Migros Online erhältlich sind», erläutert Verwaltungsratspräsident Benedikt Hess die Beweggründe für die Kampagne und ergänzt laut Mitteilung: «Deshalb gehen wir für nachhaltigen Genuss auf die Strasse.»



Die bunt fröhlichen DOOH-Sujets sind erneut in Zusammenarbeit mit dem kreativen Kollektiv rund um die beiden Creative Directors Susen Gehle und Andy Lusti entstanden. Dabei spielen die Kreativen bewusst mit den verschiedenen Benefits und Sorten, wie Andy Lusti erklärt: «664 Gelaterias von Nanimale heissen Migros. Trotzdem spielt die Botschaft ‹Gelati per Tutti, auch bei Dutti› nicht die Hauptrolle, sondern die natürlichen Zutaten und der feine Geschmack, die auch mich vom veganen Glacé überzeugt haben.»

Neue Glacéria und neuer Pop-up-Store

«Der ikonische Look und der Einsatz von immer wieder neuen Headlines gibt uns die Möglichkeit, Nanimale bunt und spielerisch zu inszenieren – und die Botschaften perfekt auf Umgebung, Saisonalität und Zielgruppe anzupassen», so Susen Gehle. «Dabei befinden wir uns erst am Anfang. Schliesslich stehen uns in der neuen Glacéria an der Stauffacherstrasse und dem neuen Pop-up-Store am Rennweg über 40 inspirierende Sorten zur Verfügung – darunter auch meine Lieblingssorten Spekulatius und Schwarzer Sesam.»

Die leckeren Glacés sind in Zürich auf den APG-Stellen zu sehen, und national bei Migros, Farmy und rund ausgewählten 120 Gastropartnern erhältlich, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Verantwortlich bei Nanimale: Benedikt Hess (Verwaltungsratspräsident); Andrys Aardema (Verwaltungsrat); verantwortlich für strategische Markenberatung: Thomas Wildberger; verantwortlich bei Insighters: Andy Lusti (Creative Direction, Konzept, Text), Susen Gehle (Creative Direction, Konzept, Text), Fabian Rietmann, FF Graphics (Art Direction, Animation), Paulette Ghahremanian, Studio Shizaru (Design). (pd/cbe)