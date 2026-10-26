IWP-Preis: Carsten Korfmacher wird für Milei-Recherche ausgezeichnet

Publiziert am 26.10.2026

Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern zeichnet Carsten Korfmacher mit dem Preis für exzellenten Wirtschaftsjournalismus 2026 aus. Prämiert wird sein Text «Katharsis per Kettensäge», erschienen in der Oktoberausgabe 2025 von Cicero. Darin geht Korfmacher der Frage nach, was Deutschland aus der Wirtschaftspolitik des argentinischen Präsidenten Javier Milei lernen kann. Er verbindet Beobachtungen vor Ort mit Gesprächen mit Ökonomen und erklärt das Zusammenspiel von Staatsausgaben, Geldschöpfung und Inflation.

Die Jury hebt laut Mitteilung die Recherche, die Argumentation und die Verständlichkeit des Beitrags hervor. Wer der Jury angehört, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Beim IWP gingen dieses Jahr über 70 Beiträge ein. Die Wahl eines deutschen Mediums begründet IWP-Geschäftsführer René Scheu in einem persoenlich.com-Interview so: «Dass der Preis erstmals nach Deutschland geht, zeigt: Entscheidend ist die Qualität des Beitrags, nicht der Sitz des Instituts.»

Korfmacher leitet das Ressort seit 2025. Zuvor war er Wirtschaftskorrespondent der SV Gruppe in Berlin und arbeitete für den Nordkurier. Er studierte Philosophie in Cambridge und Oxford und lehrte anschliessend als Dozent in Oxford. Als freier Autor schrieb er unter anderem für Zeit Online und Spektrum der Wissenschaft.

Das IWP vergibt den Preis zum dritten Mal. Vor Korfmacher wurden Katharina Fontana (NZZ, 2024) und Arthur Rutishauser (SonntagsZeitung, 2025) ausgezeichnet. Finanziert wird die Auszeichnung von der Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik. Die öffentliche Preisverleihung findet am 9. November im KKL Luzern statt. (pd/cbe)