Publiziert am 17.09.2024

Am Montag hat Galaxus Mobile die dritte Phase seiner Kampagne für die Familien-Sparoption «Family and Friends» gestartet. Die zentrale Botschaft dieser Kampagne lautet, dass es nicht auf Blutsverwandtschaft ankommt, um Teil einer Familie zu sein.

Die Kampagne betont laut einer Mitteilung, dass das Sparen bei Galaxus Mobile am effektivsten in einer Gruppe von Angehörigen oder Freunden funktioniert. Jedes zusätzliche Mitglied in der dort angebotenen Mobilfunkfamilie senkt den Preis des monatlichen Abonnements von 19 Franken auf bis zu 15 Franken.

Durch plakative Darstellungen wird diese Preisstruktur den unterschiedlichen Personenanzahlen in der Kampagne spielerisch nähergebracht. In den visuellen Medien der neuen Kampagnenwelle sind Darstellungen von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zu sehen, darunter K-Pop-Tänzerinnen, Boxer oder eine Camping-Gruppe. Die kreative Gestaltung hat zudem eine Überarbeitung erfahren, um die visuelle Verbindung zur Muttermarke von Galaxus Mobile zu stärken.

Die neuen Werbemittel werden bis zum 20. Oktober 2024 in der Deutsch- und Westschweiz auf Plakaten, in digitalen Out-of-Home-Werbungen (DOOH) und in diversen Online-Formaten präsentiert. (pd/cbe)